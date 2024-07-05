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Происшествия

В Бессоновском районе в аварии погиб пассажир КамАЗа

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В пятницу, 5 июля, в Бессоновском районе произошла еще одна авария. В результате погиб человек.

По предварительным данным, около 13:20 на 656-м километре трассы М-5 46-летний водитель автомобиля КамАЗ с полуприцепом не справился с управлением. Грузовик вылетел с дороги и опрокинулся.

Кадры с КамАЗом, лежащим на боку в кювете, появились в социальных сетях. Водители сообщили, что ДТП случилось перед поворотом на село Бакшеевка.

«Пассажир автомобиля, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончался на месте», - рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Водитель грузовика тоже пострадал. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП сейчас проводят проверку.

Ранее сообщалось об аварии в Бессоновке с участием 2 автомобилей и пешехода. В 8:20 на 4-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись Hyundai Solaris с 27-летней женщиной за рулем и «Лада-Гранта», которой управлял мужчина того же возраста. После удара отечественная машина сбила мальчика 2011 года рождения.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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