Досуг с пензячками обошелся гостю из Мордовии в полмиллиона

47-летний житель Мордовии стал жертвой двух сестер, 30 и 33 лет. Пензячки похитили с его банковского счета около 500 тысяч рублей.

Личность злоумышленниц установили быстро. Как выяснилось, с одной из них мужчина познакомился в интернете. Недолго пообщавшись, он предложил встретиться, и собеседница позвала его в гости.

В Пензе контакт стал еще теснее.

«Мы с сестрой пригласили его сходить в сауну. Он за нас все оплатил, хорошо проводили время. Мы поняли, что у него есть деньги, решили воспользоваться моментом, так как он нас толком не знает», - рассказала одна из задержанных.

В заведении мужчина под действием спиртного заснул. Наутро оказалось, что пропали и компаньонки, и средства с банковского счета.

Сестры пояснили, что пароль от личного кабинета подсмотрели, когда владелец заходил в приложение. Заполученные деньги они потратили на новый смартфон и расчет по кредиту.

«Мы просто не думали совсем. Легкие деньги нас поманили», - сделала вывод женщина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.