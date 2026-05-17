Пензенец соблазнился выгодной покупкой и остался без денег

Криминал

Пензенец соблазнился выгодной покупкой и остался без денег
Печать
Max

46-летний пензенец попался на удочку мошенников, когда захотел недорого приобрести трактор.

Осознав ошибку, он обратился в полицию. Как выяснилось, с мужчиной через мессенджер связался неизвестный и предложил купить и машину, и дополнительное оборудование всего за 255 000 рублей.

Горожанина заинтересовало выгодное предложение. После согласования всех условий «продавец» отправил в той же переписке договор и реквизиты счета для оплаты.

Ничего не подозревающий покупатель через мобильное приложение банка перевел требуемую сумму. Технику после этого он не увидел, а собеседник перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело, личность афериста устанавливается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в областном УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество трактор полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!