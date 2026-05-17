Пензенец соблазнился выгодной покупкой и остался без денег

46-летний пензенец попался на удочку мошенников, когда захотел недорого приобрести трактор.

Осознав ошибку, он обратился в полицию. Как выяснилось, с мужчиной через мессенджер связался неизвестный и предложил купить и машину, и дополнительное оборудование всего за 255 000 рублей.

Горожанина заинтересовало выгодное предложение. После согласования всех условий «продавец» отправил в той же переписке договор и реквизиты счета для оплаты.

Ничего не подозревающий покупатель через мобильное приложение банка перевел требуемую сумму. Технику после этого он не увидел, а собеседник перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело, личность афериста устанавливается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в областном УМВД.