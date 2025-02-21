Пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить девушку

21.02.2025 | 19:03

19-летний пензенец может лишиться свободы за кражу электровелосипеда. Он хотел впечатлить свою девушку.

В полицию обратился 27-летний горожанин и рассказал, что кто-то похитил его транспорт стоимостью более 30 000 рублей.

Вора вычислили и доставили в отдел, где он признался, что заметил велосипед у одного из домов, когда шел ночью к возлюбленной. Подумав, что девушке это понравится, пензенец отвез добычу в ее подъезд. В дальнейшем он планировал пользоваться электротранспортом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщила дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анна Саватеева.

С молодого человека взяли обязательство о явке.