В Пензе иностранец убил мать на съемной квартире

В Пензе 44-летнего иностранца обвиняют в убийстве 64-летней матери на съемной квартире. Преступление было совершено на улице Островского 20 апреля.

По данным регионального УМВД РФ, в тот день мужчина распивал спиртное на кухне. Родительница беспокоилась за него, просила изменить образ жизни, высказывала претензии.

В конце концов родственники поссорились. Разозлившийся сын схватил нож и ударил им мать в грудь, после чего вышел из квартиры.

От полученной травмы женщина скончалась на месте.

«Вернувшись через несколько часов, обвиняемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть», - уточнили в областном СУ СКР.

На следующий день мужчина лично сообщил в полицию, что мать скончалась, и был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства. Нож изъят. Назначен ряд судебных экспертиз.