В Пензе иностранец убил мать на съемной квартире

В Пензе 44-летнего иностранца обвиняют в убийстве 64-летней матери на съемной квартире. Преступление было совершено на улице Островского 20 апреля.
По данным регионального УМВД РФ, в тот день мужчина распивал спиртное на кухне. Родительница беспокоилась за него, просила изменить образ жизни, высказывала претензии.
В конце концов родственники поссорились. Разозлившийся сын схватил нож и ударил им мать в грудь, после чего вышел из квартиры.
От полученной травмы женщина скончалась на месте.
«Вернувшись через несколько часов, обвиняемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть», - уточнили в областном СУ СКР.
На следующий день мужчина лично сообщил в полицию, что мать скончалась, и был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства. Нож изъят. Назначен ряд судебных экспертиз.