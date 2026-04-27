Пензенца подозревают в убийстве женщины и ее годовалого ребенка

Пензенца подозревают в убийстве женщины и ее годовалого ребенка
29-летнего жителя Пензенской области подозревают в двойном убийстве. Жертвами стали 26-летняя женщина и ее годовалый сын.

Их тела были обнаружены ночью 23 апреля в одном из жилых домов в поселке Кадом (Рязанская область). Матери и ребенку нанесли множество ударов ножом.

Подозреваемого задержали рязанские полицейские. По предварительным данным, мужчина состоял в отношениях с сельчанкой и одним из мотивов преступления могла стать ревность.

«Злоумышленник будет передан в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

