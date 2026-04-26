Пензячка собралась поменять ключи и потеряла почти 3,7 млн рублей

63-летняя жительница Пензы потеряла почти 3,7 млн рублей, попавшись на комбинированную мошенническую схему.

История началась с того, что некто добавил женщину в чат под названием «ЖКХ» в одном из мессенджеров. В беседе шла речь о замене входных дверей подъезда. Горожанка согласилась получить новые ключи - 2 штуки.

Для оформления заказа она предоставила цифровой код из СМС. А потом ей позвонила якобы сотрудница «Росфинмониторинга» с известием: на имя женщины оформлены доверенность и заявка на кредита.

После этого держать сбережения на имеющемся счете пензячка побоялась. Собеседница посоветовала перевести их на «безопасный».

Через банкомат горожанка перевела по указанным ей реквизитам 3 685 000 рублей. Осознав истинное положение вещей, когда неизвестные перестали выходить на связь, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе областного УМВД.