Пензенский железнодорожник обманул начальство и получил 72 000 руб.

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 51-летний дорожный мастер Моршанской дистанции пути. Мужчину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го мастер направлял руководству представления о премировании монтеров пути за их выход на работу в выходные. Однако эти сведения не соответствовали действительности, на самом деле никто не трудился, рассказали в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Руководство перечисляло премии работникам, а дорожный мастер сообщал им, что часть выплат нужно перевести ему якобы для закупки инвентаря для нужд Моршанской дистанции пути.

В 2024 году злоумышленник заключил со знакомым фиктивный договор на обслуживание компрессорной установки на станции Башмаково, заверив того, что сам выполнит все работы. В действительности же мужчина не собирался этого делать.

После подписания документа и предъявления ложных актов о выполненных работах, знакомому дорожного мастера перевели деньги. Часть полученной суммы он отдал злоумышленнику.

Общий ущерб, который мужчина причинил своим подчиненным и железнодорожной организации, превысил 72 000 рублей. Он полностью возместил его.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.