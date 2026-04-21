В Пензе в Арбекове задержали вооруженного закладчика

В Пензе, на улице Лядова в микрорайоне Арбеково, полиция задержала 35-летнего закладчика, вооруженного пневматическим пистолетом и ножом.

Злоумышленником оказался житель областного центра. При себе у него были 25 свертков с порошком внутри, сотовый телефон, складная лопатка.

В жилище подозреваемого обнаружили 2 свертка с белым порошкообразным веществом, пустые гриппер-пакеты, весы и изоленту.

Полиция также установила место закладки и изъяла спрятанные наркотики.

Все найденное отправили на экспертизу. Она показала, что пензенец пытался сбыть N-метилэфедрон массой более 360 г.

«По словам мужчины, он работает на интернет-магазин в должности оптово-розничного закладчика. В его задачи входило забрать оптовую партию наркотических средств, расфасовать на более мелкие партии и разложить через тайники-закладки на территории Пензы», - рассказали в региональном УМВД РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.