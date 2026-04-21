Пензячку едва не убили матрасом в пылу ревности

33-летняя жительница Пензы сообщила полиции о том, что ее угрожал убить 44-летний знакомый. Она пускала его недолго погостить у себя, пока ее сожитель находится в длительной командировке.

В день преступления мужчина навестил пензячку. Какое-то время они вместе распивали спиртное, а потом женщина призналась, что скучает по уехавшему сожителю.

Гостю эта новость не понравилась. Разозлившись, мужчина повалил хозяйку на кровать, перевернул матрас таким образом, что женщина оказалась под ним, затем сам навалился сверху, угрожая убить.

Пензячке удалось освободиться, она замолотила руками по стене. Шум услышали соседи и вызвали полицейских.

Злоумышленник во всем признался. По его словам, на преступление его толкнули алкоголь и чувство ревности.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.