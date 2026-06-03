В Пензе огласят приговор мужчине, забравшему у таксиста 1 млн рублей

В Пензе перед судом предстанет 31-летний житель Республики Татарстан. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина согласился на предложение о подработке курьером, увиденное в тематической группе в мессенджере. Работодатель рассказал ему об обязанностях, не скрывая их криминальной природы: забирать в оговоренных местах посылки с деньгами, которые выманили мошенники. Татарстанца это не отпугнуло.

С 8 по 12 декабря 2025 года аферисты позвонили по домашнему телефону 80-летней жительнице Пензы и убедили ее «задекларировать сбережения». 16 декабря пенсионерка передала водителю такси пакет, в котором были 1 070 000 рублей.

Таксист не знал, что действует в интересах мошенников. Он привез деньги в Казань, где их забрал обвиняемый. В момент получения посылки злоумышленника задержали полицейские. Похищенная сумма была изъята.

Мужчина полностью признал свою вину.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Пензы. Расследование уголовного дела в отношении иных соучастников преступления продолжается», - сообщили в областной прокуратуре.