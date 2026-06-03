Нижнеломовцу, виновному в сбыте наркотиков, ужесточили приговор

Суд ужесточил наказание 59-летнему жителю Нижнеломовского района, уличенному в сбыте наркотических веществ.

Осенью 2025 года мужчина приобрел более 36 г марихуаны. «Товар» он хранил у себя дома и договорился с родственником, что продаст ему некоторую часть за 5 000 рублей.

Свою вину нижнеломовец отрицал, ссылаясь на оговор. Районный суд приговорил его к лишению свободы на 3 года и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.

Гособвинитель счел обжаловал решение, поскольку счел, что наказание не соответствует тяжести преступления. Кроме того, у нарушителя закона не изъяли нелегальный доход и телефон.

Областной суд согласился с доводами и, не найдя смягчающих обстоятельств, увеличил срок лишения свободы до 8 лет и 1 месяца и конфисковал в доход государства сотовый и сумму, полученную наркосбытчиком от покупателя, сообщили в областной прокуратуре.