Нижнеломовцу, виновному в сбыте наркотиков, ужесточили приговор

Криминал

Нижнеломовцу, виновному в сбыте наркотиков, ужесточили приговор
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Суд ужесточил наказание 59-летнему жителю Нижнеломовского района, уличенному в сбыте наркотических веществ.

Осенью 2025 года мужчина приобрел более 36 г марихуаны. «Товар» он хранил у себя дома и договорился с родственником, что продаст ему некоторую часть за 5 000 рублей.

Свою вину нижнеломовец отрицал, ссылаясь на оговор. Районный суд приговорил его к лишению свободы на 3 года и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.

Гособвинитель счел обжаловал решение, поскольку счел, что наказание не соответствует тяжести преступления. Кроме того, у нарушителя закона не изъяли нелегальный доход и телефон.

Областной суд согласился с доводами и, не найдя смягчающих обстоятельств, увеличил срок лишения свободы до 8 лет и 1 месяца и конфисковал в доход государства сотовый и сумму, полученную наркосбытчиком от покупателя, сообщили в областной прокуратуре.

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