Кузнечанин из окна дома выстрелил в знакомого на парковке

Криминал

Кузнечанин из окна дома выстрелил в знакомого на парковке
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В Кузнецке осудили 44-летнего местного жителя, который выстрелил в знакомого из пневматической винтовки. Мужчину признали виновным в хулиганстве.

В декабре прошлого года горожанин увидел из окна дома, как сосед таскает камни к его машине, чтобы освободить место для своего автомобиля.

Разозлившись, он достал пружинно-поршневую винтовку модели МР-512 калибра 4,5 мм, прицелился и 1 раз выстрелил, попав знакомому в левое плечо. После этого кузнечанин вышел на улицу и мужчины вступили в словесную перепалку.

«В результате противоправных действий стрелка потерпевший получил ссадину с кровоподтеком на левом плече - травму, не причинившую вреда здоровью», - сообщили в областной прокуратуре.

На суде кузнечанин раскаялся в содеянном, рассказал, что купил винтовку для стрельбы по банкам. Он возместил пострадавшему материальный ущерб и моральный вред в размере 80 000 рублей.

Горожанина приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Винтовку изъяли и передали Росгвардии.

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