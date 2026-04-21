Пензенцу подбросили наркотик, чтобы заставить уйти из бизнеса

В Пензе вступил в силу приговор 20-летнему юноше, который по просьбе работодателя подбросил наркотик его конкуренту.

Преступление было совершено в марте 2024 года. Житель областного центра, занимавшийся торговлей, решил избавиться от конкурента. Он купил не менее 0,23 г наркотика, чтобы подбросить его и вызвать полицию.

К делу торговец привлек своего водителя. В темное время суток 27-го числа они приехали к дому конкурента и надели балаклавы. Автор плана наблюдал за обстановкой, пока водитель помещал конверт с наркотиком на лобовое стекло автомобиля жертвы.

Затем пензенец набрал конкурента, скрыв номер, и сообщил, что на машине его ждет сюрприз. Он собирался вызвать полицию, как только тот выйдет и возьмет конверт, проинформировали в областном суде.

Однако все пошло не по сценарию: автовладелец сам позвонил в правоохранительные органы. В результате злоумышленники были задержаны.

Железнодорожный районный суд признал водителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда.

Приговор был обжалован защитником, но областной суд оставил его без изменения.

Производство по уголовному делу в отношении второго участника преступления приостановили.