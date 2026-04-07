31-летнего жителя Пензенской области будут судить за госизмену

31-летнего жителя Пензенской области будут судить за госизмену
Направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Пензенской области, который передал спецслужбам Украины сведения о 3 участниках СВО. Его обвиняют в государственной измене и пропаганде терроризма.

Преступления были совершены в 2024 году. В марте мужчина оставил в чате мессенджера сообщения, пропагандирующие и оправдывающие терроризм.

В апреле также в мессенджере он добровольно передал представителю спецслужб Украины достоверные сведения о трех своих односельчанах, принимавших участие в специальной военной операции.

С апреля по ноябрь пензенец вместе с жителем Тамбовской области в целях шпионажа собрал и отправил представителю спецслужб Украины информацию о войсковой части, военном комиссариате и организации, осуществляющей в Тамбовской области производство военной продукции.

Расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено. Материалы направлены в Центральный окружной военный суд, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

