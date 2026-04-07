Житель Пензенского района из ревности устроил стрельбу

40-летнего жителя Пензенского района будут судить за хулиганство. Мотивом стала ревность: мужчина решил, что его бывшая жена встречается с другим.

В феврале этого года он вызвал предполагаемого соперника, живущего в Пензе, на разговор.

«Поздно ночью, увидев приближающееся такси, в котором ехал потерпевший, обвиняемый произвел не менее двух выстрелов в воздух из сигнального пистолета. Его рукояткой он нанес несколько ударов по автомобилю, разбив зеркало», - сообщили в областной прокуратуре.

Угомонить ревнивца сумели экс-супруга и несовершеннолетний сын, выбежавшие на шум. С водителем такси мужчина помирился и возместил ему причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Пензенский районный суд.