В Пензе завершено расследование дела о создании наркошопов

Трое пензенцев организовали производство наркотика и создали интернет-магазины для его продажи. Расследование этого уголовного дела завершилось в марте. Как оно шло, 6 апреля, в День образования органов предварительного следствия в системе МВД России, рассказала замначальника областного управления МВД - начальник следственного управления полковник юстиции Галина Шабаева.

Участники ОПГ летом выращивали коноплю в Шемышейском районе. Потом они продавали марихуану на своих интернет-магазинах - наркоманы забирали ее через тайники.

«Органом предварительного следствия проведено более 40 осмотров участков местности, жилых помещений и автомобилей, в ходе которых из незаконного оборота изъяты наркотические средства различного происхождения в особо крупном размере», - сообщила Галина Шабаева.

Сейчас дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Двое участников ОПГ еще на стадии предварительного следствия заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, сообщили в УМВД России по Пензенской области.