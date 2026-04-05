Жительница Сердобска попалась на покупке наркотика
43-летнюю жительницу Сердобска осудили за попытку дистанционной покупки наркотиков.

В августе 2025 года горожанка через мобильное приложение нашла интернет-магазин, торгующий запрещенными веществами, и списалась с продавцом.

В ответном сообщении тот предложил покупательнице перевести 13 200 рублей. После отправки денег она получила уведомление с указанием координат закладок.

«Однако до тайника женщина не дошла, поскольку была задержана сотрудниками полиции. Силовики осмотрели место происшествия и изъяли закладку», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

В пакете обнаружилось сильнодействующее наркотическое средство.

С учетом отсутствия судимости и активного содействия следствию горожанку приговорили к 220 часам обязательных работ. Кроме того, ее направят на принудительное лечение и реабилитацию.

