Пензенец ударил мать черенком за отказ дать денег на выпивку

45-летний пензенец рискует надолго попасть за решетку за то, что ударил 72-летнюю мать. Женщина отказалась дать ему деньги на выпивку.

Конфликт разгорелся, когда сын был уже нетрезв. У него закончился алкоголь, а собственных средств, чтобы сходить за добавкой, не имелось.

Отказ разозлил горожанина. Он обругал пенсионерку и ударил ее по кисти правой руки деревянным черенком, которым та пользовалась в обиходе.

После этого женщина обратилась в полицию.

По факту нанесения вреда средней тяжести возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД.

