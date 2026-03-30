Жертва и посредница: две женщины попали в сети аферистов

Жительница Лунинского района крепко попалась на удочку мошенников. Даже лишившись 4 500 000 рублей, она продолжала оставаться с ними в контакте.

Полицейские, получив оперативную информацию, выявили стандартную схему «звонок из силового ведомства». Лжесотрудник убедил жертву, что от ее имени оформлена доверенность на совершение банковских операций третьими лицами.

Чтобы остановить их действия, женщине предлагалось следовать инструкциям «специалиста из Центробанка». Тот не замедлил выйти на связь и велел потерпевшей отдать полностью все сбережения курьеру для внесения на «безопасный счет».

Сельчанка все выполнила и лишилась 4 500 000 рублей. Их забрали двое молодых людей, которые за 15 000 согласились приехать из Татарстана в Пензенскую область и принять пакет. Сюда и обратно они передвигались на такси.

Между тем аферисты знали, что получили не все, поэтому вновь позвонили и убедили передать остаток.

16 марта сотрудники полиции задержали 67-летнюю жительницу Новороссийска, прибывшую, чтобы забрать у потерпевшей деньги и передать кураторам.

На предварительном следствии выяснилось, что она тоже попала под влияние. Сначала поддалась на уловку с «безопасным счетом» для сохранности накоплений, потом - с якобы выставленной на продажу квартирой.

«Тем же путем начали меня опять обрабатывать. Потом сообщили, что срочно нужно ехать в Пензу: «Мы вам помогали - вы тоже должны помочь этой женщине, она не может сама сделать, передаст вам деньги, и вы положите на банкомат». Я все время верила, никак не могла подумать, что это мошенники. Так и смогли на меня воздействовать. Много всего рассказывали, все время держали меня на связи», - рассказала невольная соучастница преступления.

При этом ее не только вовлекли в криминальный сценарий, но и выманили почти 10 000 000 рублей. Полицейские поймали женщину с поличным.

«Очень сожалею. Как я могла на такое пойти? Теперь нахожусь под следствием и осталась безо всего», - со слезами покаялась она.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, сообщили в областном УМВД.