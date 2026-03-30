Жертва и посредница: две женщины попали в сети аферистов

Жертва и посредница: две женщины попали в сети аферистов
Жительница Лунинского района крепко попалась на удочку мошенников. Даже лишившись 4 500 000 рублей, она продолжала оставаться с ними в контакте.

Полицейские, получив оперативную информацию, выявили стандартную схему «звонок из силового ведомства». Лжесотрудник убедил жертву, что от ее имени оформлена доверенность на совершение банковских операций третьими лицами.

Жертва и посредница: две женщины попали в сети аферистов

Чтобы остановить их действия, женщине предлагалось следовать инструкциям «специалиста из Центробанка». Тот не замедлил выйти на связь и велел потерпевшей отдать полностью все сбережения курьеру для внесения на «безопасный счет».

Сельчанка все выполнила и лишилась 4 500 000 рублей. Их забрали двое молодых людей, которые за 15 000 согласились приехать из Татарстана в Пензенскую область и принять пакет. Сюда и обратно они передвигались на такси.

Между тем аферисты знали, что получили не все, поэтому вновь позвонили и убедили передать остаток.

16 марта сотрудники полиции задержали 67-летнюю жительницу Новороссийска, прибывшую, чтобы забрать у потерпевшей деньги и передать кураторам.

На предварительном следствии выяснилось, что она тоже попала под влияние. Сначала поддалась на уловку с «безопасным счетом» для сохранности накоплений, потом - с якобы выставленной на продажу квартирой.

«Тем же путем начали меня опять обрабатывать. Потом сообщили, что срочно нужно ехать в Пензу: «Мы вам помогали - вы тоже должны помочь этой женщине, она не может сама сделать, передаст вам деньги, и вы положите на банкомат». Я все время верила, никак не могла подумать, что это мошенники. Так и смогли на меня воздействовать. Много всего рассказывали, все время держали меня на связи», - рассказала невольная соучастница преступления.

При этом ее не только вовлекли в криминальный сценарий, но и выманили почти 10 000 000 рублей. Полицейские поймали женщину с поличным.

«Очень сожалею. Как я могла на такое пойти? Теперь нахожусь под следствием и осталась безо всего», - со слезами покаялась она.

Жертва и посредница: две женщины попали в сети аферистов

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, сообщили в областном УМВД.

