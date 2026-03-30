Городищенец предъявил поддельные права на месте ДТП

Жителя Городищенского района осудили за использование поддельного водительского удостоверения.

11 ноября 2025 года на 650-м км трассы М5 «Урал» в селе Чемодановка Бессоновского района мужчина на своем автомобиле ВАЗ-2112 столкнулся с Ford Fiesta.

Фальшивку выявил инспектор дорожно-патрульной службы, прибывший на место ДТП.

В судебном заседании нарушитель закона полностью признал вину. Чистосердечное раскаяние суд принял во внимание как смягчающее обстоятельство, отягчающих в деле не нашлось.

В итоге городищенцу на полгода ограничили свободу. Он не может выезжать за пределы района, менять место жительства по своему усмотрению и, кроме того, обязан раз в месяц отмечаться в полиции.

Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в пресс-службе Бессоновского районного суда.