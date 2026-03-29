86-летняя пензячка хотела уберечь накопления и отдала их аферистам

Криминал

86-летняя пензячка осталась без сбережений после того, как поддалась на уловку мошенников. Пытаясь спасти свои кровные, он лишилась без малого 800 000 рублей.

Пенсионерке позвонил незнакомец с известием, что по ее банковскому счету производятся подозрительные денежные операции. Во избежание утечки средств он посоветовал перевести накопления на «безопасный счет».

Горожанка отправилась в банк, сняла 480 000 рублей и через службу доставки отправила их в конверте по указанному ей адресу.

Через некоторое время собеседник снова связался с женщиной: посылка не пришла, нужно остаток передать с курьером. Пенсионерка собрала еще 300 000, упаковала в пакет и вручила неизвестной женщине около своего дома.

После этого «спасители» перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в областном УМВД.

