Пензенцу, зажавшему стеклом руку пристава, вынесли приговор

В Пензе перед судом предстал 43-летний должник по алиментам. Мужчина травмировал судебного пристава.
Пензенец задолжал свыше 600 000 рублей. В ноябре 2025-го к его дому прибыла судебный пристав, чтобы арестовать машину.
Мужчина сидел в этом автомобиле и разговаривал по телефону. Прервав беседу, алиментщик заявил приставу, что с ней хочет поговорить его представитель.
Женщина протянула руку в приоткрытое окно машины и взяла телефон, однако должник поднял стекло, зажал кисть пристава, а затем тронулся.
«В результате его действий должностному лицу причинены телесные повреждения», - рассказали в областной прокуратуре.
Свою вину пензенец не признал.
Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года. Из зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства.
Пока приговор в законную силу не вступил.