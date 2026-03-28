Пензенцу, зажавшему стеклом руку пристава, вынесли приговор

В Пензе перед судом предстал 43-летний должник по алиментам. Мужчина травмировал судебного пристава.

Пензенец задолжал свыше 600 000 рублей. В ноябре 2025-го к его дому прибыла судебный пристав, чтобы арестовать машину.

Мужчина сидел в этом автомобиле и разговаривал по телефону. Прервав беседу, алиментщик заявил приставу, что с ней хочет поговорить его представитель.

Женщина протянула руку в приоткрытое окно машины и взяла телефон, однако должник поднял стекло, зажал кисть пристава, а затем тронулся.

«В результате его действий должностному лицу причинены телесные повреждения», - рассказали в областной прокуратуре.

Свою вину пензенец не признал.

Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года. Из зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства.

Пока приговор в законную силу не вступил.