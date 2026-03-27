В Пензе дворник разбил похищенный телевизор
В Пензе 46-летнего дворника подозревают в краже телевизора. Владелица хранила его в подвале многоэтажки, где живет.

Когда вещь пропала, женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 7 000 рублей.

Правоохранители нашли злоумышленника. Он признал вину.

По словам мужчины, он обслуживает территорию многоэтажки и в курсе, что жильцы хранят в подвале имущество. Будучи нетрезвым, он решил проникнуть туда, что-нибудь взять, а после продать.

Попав в помещение, дворник увидел телевизор и забрал его. Однако продать технику у него не получилось. Поскольку он был сильно пьян, мужчина разбил похищенное по дороге.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Дворнику грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

