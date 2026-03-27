Сердобчанина, не поддержавшего заботу о животных, избили палкой

48-летний житель Сердобского района обратился в больницу с травмами после ссоры с соседкой. Врачи сообщили о пациенте в полицию.

Правоохранители задержали 42-летнюю обидчицу мужчины. Она во всем призналась.

По словам сердобчанки, она подкармливала бездомных кошек и собак в подвале многоэтажки, где живет. В день преступления за ее действиями наблюдал сосед, он раскритиковал такую заботу.

Сердобчане поссорились. Затем сосед решил зайти в подвал, чтобы проверить обстановку. Женщина отправилась следом за ним. У входа в помещение она схватила деревянную палку и ударила мужчину по спине, ногам и рукам, а после убежала.

Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

В отношении сердобчанки возбудили уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.