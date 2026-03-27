Пензенец сообщил о готовящемся взрыве на воронежской АЭС

40-летнего пензенца подозревают в ложном сообщении о готовящемся террористическом акте. Мужчина набрал номер 112 и рассказал оператору о том, что на атомной станции в Воронежской области якобы заложено взрывное устройство.

Откуда у него такая информация, звонивший не раскрыл.

На АЭС немедленно выехали экстренные службы, место оцепили. Кинологи с собаками обследовали предприятие и прилегающую территорию, однако взрывчатки нигде не обнаружили.

Полиция нашла позвонившего пензенца и задержала его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За ложное сообщение о теракте ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.