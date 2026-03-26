Задержан мужчина, хранивший наркотик в детских ванночках

Пензенские правоохранители во время служебной командировки в Орловскую область задержали 46-летнего наркоторговца. У него изъяли 16 кг марихуаны, сообщили в региональном УФСБ.

На след злоумышленника удалось выйти после случая на трассе в Кузнецком районе. Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками УФСБ остановили машину, которой управлял 35-летний житель Ульяновской области. Автомобиль осмотрели и нашли под капотом тайник. В нем было 2 гриппер-пакета с марихуаной общим весом 334 г.

Водитель признался, что работает наркозакладчиком, а товар приобрел в соседнем регионе.

Вскоре правоохранители установили личность поставщика наркотика. Для задержания и обыска пришлось отправиться в город Ливны Орловской области.

Выяснилось, что мужчина организовал полный цикл производства наркотика: выращивал коноплю у себя на даче, перерабатывал ее и хранил в детских ванночках, затем поставлял товар по всей стране.

Сейчас оба наркоторговца, и поставщик и закладчик, стали фигурантами уголовного дела. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.