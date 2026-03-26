В Пензе дружеское застолье едва не закончилось убийством

35-летний пензенец попал на скамью подсудимых после того, как чуть не убил приятеля.

5 декабря прошлого года, когда горожанин распивал спиртное вместе с двумя друзьями, между ними возникла ссора. Разгорячившийся гость нанес кухонным ножом 48-летнему хозяину квартиры 2 удара ножом в область головы и шеи.

От гибели мужчину спас третий, 32-летний участник застолья, вытолкнув в коридор. Очередной удар, который мог стать смертельным, прошел мимо.

Молодой человек также попытался удержать агрессора, за что получил от того несколько ударов ножом в спину. Нанесенный его здоровью ущерб эксперты оценили как тяжкий.

В суде пензенец признал вину частично и пояснил, что намерений убивать друга не имел.

Суд назначил несостоявшемуся убийце 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, уточнили в областной прокуратуре.