У башмаковской пенсионерки отобрали палки для скандинавской ходьбы

В Башмаковском районе от действий хулигана пострадала 86-летняя пенсионерка. Женщина заявила на обидчика в полицию.

Неизвестный внезапно подошел к пожилой женщине, занимавшейся скандинавской ходьбой, отобрал у нее палки и высказал угрозы.

Пострадавшей показалось, что мужчина был пьян.

Участковый установил личность злоумышленника. Им оказался 64-летний местный житель. Палки у женщины он отобрал из хулиганских побуждений.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.