Шемышейца обязали пройти курс лечения от наркомании
43-летнего жителя Шемышейского района обязали пройти курс лечения от наркомании.

Летом 2025 года сельчанин сорвал два куста дикорастущей конопли в селе Синодском. Высушенные растения он хранил для личного потребления в гараже, где их и обнаружили сотрудники полиции.

Общая масса изъятого составила не менее 22,9 г, уточнили в областной прокуратуре.

Мужчина признал свою вину, суд назначил ему 300 часов обязательных работ.

Экспертиза, назначенная в ходе следствия, установила, что шемышеец страдает наркоманией и нуждается в лечении.

По представлению надзорного ведомства апелляционная инстанция изменила приговор, добавив обязанность пройти терапию.

