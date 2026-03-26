Экс-сотрудник ФСИН не смог объяснить, как они с женой получили 10,9 млн

В Пензенской области бывшего сотрудника регионального управления ФСИН России обязали передать государству крупную сумму денег, законность происхождения которой он не смог подтвердить.

Мужчина, будучи госслужащим, представил недостоверные сведения о собственных доходах и доходах супруги за 2022-2024 годы.

«В декларациях им не были отражены поступления от физических лиц и наличные, внесенные на счета через банкоматы, на сумму более 10,9 млн рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

Надзорный орган подал в суд иск об обращении этих средств в доход государства. Требование было удовлетворено.

В обеспечительных целях супругам запретили распоряжаться принадлежащими им двумя нежилыми зданиями и земельным участком общей кадастровой стоимостью более 6,7 млн рублей.