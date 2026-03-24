Пожилого пензенца оштрафовали за попытку не платить налоги

Пожилого пензенца оштрафовали за попытку не платить налоги
В Пензе осудили 75-летнего мужчину. Его обвинили в сокрытии средств организации, которые должны были пойти на взыскание недоимки по налогам.

Пожилой пензенец был руководителем компании и знал, что у его фирмы есть задолженность по налогам на сумму более 9,4 млн рублей.

С февраля по июнь 2025 года, чтобы скрыть средства, которые могли бы быть использованы для погашения, мужчина организовал расчеты с контрагентами через счета других компаний.

«Подсудимый вину признал. Налоговая задолженность будет погашаться обществом на основании соглашения с налоговым органом в соответствии с утвержденным графиком», - сообщили в областной прокуратуре.

На имущество мужчины (3 легковых автомобиля, грузовой фургон) на общую сумму 14,5 млн рублей наложили арест в обеспечительных целях, рассказали в региональном СУ СКР.

Пензенцу назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

