В Бессоновке с юристов взыскали более 200 000 за неоказанные услуги

В Бессоновке суд взыскал с юристов в пользу пострадавшей из-за некачественных услуг клиентке более 215 800 рублей. Сумма сложилась из платы по договору и компенсации морального вреда.

В декабре 2024 года женщина обратилась в юридическую фирму за содействием в оформлении прав собственности на дом. Свое представительство специалисты оценили в 104 200 рублей.

Консультации давала сотрудница, не имевшая регистрации ни как ИП, ни как самозанятая. С ней клиентка заключила устный договор на оформление в наследство доли в земельном участке. За это она заплатила еще 101 600 рублей.

В итоге оказалось, что юристы ввели ее в заблуждение относительно способа и порядка защиты прав. Фактически помощь оказана не была, но вернуть деньги фирма отказалась.

Пострадавшая подала иск в суд, потребовав признать договоры на оказание услуг расторгнутыми и взыскать плату по договору (205 800 рублей) и компенсацию морального вреда (10 000). Суд принял сторону женщины.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Бессоновского райсуда.