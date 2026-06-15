Приговор пензенского суда по делу о сим-боксах вступил в силу

Криминал

Приговор пензенского суда по делу о сим-боксах вступил в силу
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33-летней жительнице Самары, которой 10 апреля этого года вынесли приговор по делу о сим-боксах (абонентских терминалах пропуска трафика), не удалось добиться смягчения наказания.

Следствие доказало, что женщина состояла в преступной группе. Ее роль заключалась в обеспечении работы аппаратов для дистанционного хищения денег.

В Пензе она орудовала с октября 2025-го, получив от соучастников роутер, ноутбук, мини-антенны, 3 сим-бокса с комплектующими, 5 мобильных телефонов и 394 сим-карты. Кураторы оценили отладку оборудования в 27 000 рублей.

От действий мошенников пострадали жители Москвы и ХМАО - Югры. Они потеряли в общей сложности более 150 000 рублей.

Женщина признала вину частично, пояснив, что нуждалась в деньгах и поэтому откликнулась на заманчивое предложение в интернете.

«В связи с открытием нового филиала дочерняя компания ждет в свою команду оператора GoIP оборудования! Никаких навыков не требуется, рассмотрим каждого! Обучение за наш счет; стабильная заработная плата, не зависящая от объема работы. Твоим плюсом будет знание ПК на уровне «уверенный пользователь»; готовность к переезду; активная жизненная позиция; желание расти, развиваться и пробовать что-то новое!» - процитировали объявление в Пензенском областном суде.

Ленинский районный суд назначил самарчанке наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 000 рублей. Не согласившись с решением, женщина и ее адвокат подали апелляцию.

В соответствии с позицией прокурора облсуд оставил приговор районного суда без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, сообщили в прокуратуре региона. Приговор вступил в силу.

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