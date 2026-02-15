Житель Заречного забыл, за что хотел убить приятеля

43-летний зареченец рискует лишиться свободы за угрозу убийством. Что заставило его пойти на преступление, он не знает сам.

В полицию обратился 40-летний житель закрытого города. Как установило следствие, мужчины распивали спиртное в гараже старшего из собутыльников и поссорились.

Разгорячившись, старший из компаньонов схватил нож и начал угрожать убить младшего. Тот, испугавшись, убежал.

«Подозреваемый вину свою признал и рассказал, что причину конфликта, из-за которого произошла ссора с приятелем, он не помнит», - сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.