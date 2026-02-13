В Кузнецке девушку будут судить за смерть подруги, упавшей с капота

Криминал

В Кузнецке девушку будут судить за смерть подруги, упавшей с капота
21-летнюю жительницу поселка Мичуринского Пензенского района, которая прокатила подругу-сверстницу на капоте машины, будут судить за ее гибель.

ДТП случилось в 1:19 21 августа прошлого года в селе Ясная Поляна Кузнецкого района.

Следствие установило, что 20-го числа автолюбительница приехала в гости к бабушке на родительском Geely. Вечером она встретилась с друзьями и согласилась на уговоры подвыпившей подруги покатать ее на капоте по улице Зеленой.

Примерно через 15 метров девушка не удержалась и упала в левую сторону от машины, получив сочетанную травму головы, грудной клетки и конечностей. Спустя 6 дней она скончалась в реанимации.

В отношении студентки-водителя возбудили уголовное дело. Она признала вину.

Расследование уже завершено, материалы направлены в Кузнецкий районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

