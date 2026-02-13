Жителю Засечного не смягчили приговор за присвоение 728 тыс. руб.

36-летнего жителя Засечного признали виновным в присвоении денег компании, занимающейся продажей автомобильных масел.

Мужчина работал ее представителем и развозил продукцию клиентам. Полученные от них деньги пензенец должен был сдавать в кассу компании. Однако он присваивал часть средств и за период с 1 января 2024-го по 31 марта 2025-го похитил таким образом 728 497 рублей.

Мужчина полагал, что в фирме, у которой крупный оборот, не заметят пропажу денег.

«Вину в совершении преступления злоумышленник признал в полном объеме, указав, что противоправные действия были совершены им ввиду тяжелого материального положения», - рассказали в областной прокуратуре.

Суд принял во внимание, что пензенец имеет двух несовершеннолетних детей, частично возместил организации причиненный ущерб, участвует в благотворительности.

Мужчине назначили 1 год лишения свободы. Из-за смягчающих обстоятельств наказание заменили на принудительные работы сроком 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

Кроме того, осужденный должен возместить компании оставшуюся часть ущерба.

Не согласившись с решением, пензенец обжаловал его.

«Приговор суда первой инстанции судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения, а поданную апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.