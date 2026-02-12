В Лопатинском районе женщина облила сожителя уксусом

Криминал

В Лопатинском районе женщина облила сожителя уксусом
40-летняя жительница Лопатинского района может лишиться свободы за то, что заступилась за дочь. Женщина облила своего 47-летнего гражданского супруга уксусом.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники медучреждения.

Сельчанка не стала отрицать свою вину. Она рассказала, что вместе с потерпевшим распивала спиртное, когда к ним присоединилась ее дочь.

Мужчина стал предъявлять претензии девушке, мать такого не стерпела, разгорелся конфликт. Разгневанная родительница подхватила стакан с уксусной кислотой и выплеснула в лицо собутыльнику.

Нанесенный его здоровью вред расценили как легкий, уточнили в областном УМВД.

Теперь женщине предстоит ответить за необдуманный поступок. Возбуждено уголовное дело, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

