В Пензе за охрану вуза переплатили 4,3 млн рублей
В Пензе генерального директора и учредителя частной охранной организации обвиняют в мошенничестве при оказании услуг государственному университету архитектуры и строительства.

По версии следствия, в апреле 2024 года вуз заключил с фирмой договор о выставлении поста охраны. Впоследствии фирма вносила в отчеты недостоверные сведения.

«Фактически надлежащее исполнение контракта не могло быть обеспечено из-за отсутствия в штате организации необходимого количества квалифицированных охранников», - пояснили в областной прокуратуре.

В итоге за период с мая 2024-го по март 2025-го учебному заведению был нанесен ущерб на сумму более 4,3 млн рублей.

Когда афера раскрылась, в отношении злоумышленников, действовавших по предварительному сговору и с использованием служебного положения, возбудили уголовное дело.

«В ходе предварительного следствия соучастники преступления возместили ущерб в полном объеме», - отметили в региональном СУ СКР.

Все материалы уже направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд.

