Скандал с сертификатами в Сердобске: возбуждено дело о халатности

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выдаче сертификатов многодетным семьям. Речь идет о резонансном случае в Сердобске.

«По версии следствия, в феврале в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Российской Федерации», - пояснили в областном управлении СКР.

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации Сердобска и министерства труда, соцзащиты и демографии, а также проверят документы, на основании которых принимались решения, и выяснят, не были ли нарушены права иных семей, претендовавших на сертификаты.

12 февраля глава администрации Сердобска Марина Ермакова сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что приняла решение покинуть пост после давления на нее в соцсетях, перешедшего все мыслимые границы. По ее словам, после публикации о выдаче сертификатов на нее посыпались оскорбления, угрозы, клевета.

«Последние двое суток я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, - значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда. Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», - написала Марина Ермакова.

Пост о вручении жилищных сертификатов, из-за которого глава администрации Сердобска подверглась травле, проиллюстрирован фотографией семей с миграционной историей. «Молодые семьи - это основа, надежда, опора и будущее нашего города. В наше непростое время государство находит возможность материально поддерживать молодые семьи», - говорится в тексте в том числе.

Публикация вызвала бурную реакцию общественности. Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.