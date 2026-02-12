В Пензе иностранец получил реальный срок за организацию миграции

В Пензенской области двоих 49-летних мужчин (один - житель региона, второй - иностранец) осудили за организацию незаконной миграции.

Злоумышленники изготавливали уведомления об осуществлении приезжими трудовой деятельности.

Эти документы подавались в правоохранительные органы, после их рассмотрения иностранцам продлевали срок пребывания в России.

Сотрудники регионального УФСБ РФ раскрыли махинации, в отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Ленинский районный суд приговорил иностранца к 5 годам колонии общего режима, пензенца - к 5 годам условного лишения свободы с ограничением сроком на 3 года.

