Пензенец перебрал спиртного и потерял доступ к чужим деньгам

59-летнего жителя Пензы подозревают в хищении денег с чужого банковского счета.

Горожанин любил пешие прогулки и в день своего рождения на набережной Суры нашел карту. Он положил ее в карман и забыл про нее.

Чуть позже пензенец расплачивался за покупки в магазине и обнаружил, что у него не хватает средств. Тогда он вспомнил о находке и пустил ее в дело.

В течение трех дней мужчина покупал алкоголь и продукты, оплачивая их найденной картой. Всего пензенец потратил 10 500 рублей.

«Однако, перебрав спиртного, он потерял банковскую карту, и на этом его преступная деятельность закончилась», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.