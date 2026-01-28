В Пензе экс-росгвардеец получил срок за вымогательство взятки

В Пензе бывшего росгвардейца осудили за вымогательство и получение взятки в значительном размере при исполнении должностных обязанностей.

Вечером 9 марта 2024 года 2 сотрудника отдела вневедомственной охраны заметили на улице в Октябрьском районе мужчину, который искал закладку с наркотиками.

Росгвардейцы задержали его и при досмотре обнаружили при нем запрещенные вещества. Нанося мужчине удары и угрожая табельным оружием, силовики вынудили его заплатить 38 000 рублей в качестве взятки за непривлечение к ответственности.

«Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России», - сообщили в областной прокуратуре.

Уже бывшего росгвардейца приговорили к 7 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 5 лет. 38 000 рублей конфисковали в доход государства.

«В отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство», - уточнили в региональном управлении СКР.