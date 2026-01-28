Секс-преступления в отношении детей: пензенцу не смягчили приговор

Криминал

Секс-преступления в отношении детей: пензенцу не смягчили приговор
38-летний житель Пензенской области, признанный виновным в действиях сексуального характера в отношении 3 девочек, младшей из которых было 4 года, попытался оспорить приговор в Верховном суде.

Он совершил преступления летом 2024 года в детском игровом домике, расположенном неподалеку от многоэтажки, где жил. В тот момент мужчина был пьян.

Житель региона, ранее уже судимый за кражу, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Кроме того, в пользу одной из потерпевших по гражданскому иску взыскали 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор был обжалован в апелляционной и кассационной инстанциях со стороны осужденного и оставлен без изменения», - сообщили в Пензенском областном суде.

