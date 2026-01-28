Наровчатец украл у девушки деньги, чтобы помириться с ней

22-летний житель Наровчатского района получил условный срок за кражу денег со счета своей бывшей подруги. Мотивом преступления стал романтический порыв.

Девушка подарила молодому человеку свой мобильный телефон, где было установлено банковское приложение. Когда общение прервалось, свой гаджет она так и не забрала обратно.

В августе 2025 года парень, зная код-пароль, без разрешения владелицы счета вывел 14 959 рублей 57 копеек на свои реквизиты. Поживу он потратил на личные нужды.

«Материальный ущерб, причиненный преступлением, для потерпевшей является значительными, так как ее ежемесячный доход составлял около 20 000 рублей», - пояснили в пресс-службе Наровчатского районого суда.

Свою вину молодой человек признал полностью. По его словам, он хотел помириться девушкой и снял деньги, чтобы помешать ей уехать. Когда все раскрылось, деньги вернул.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год и 3 месяца. Мобильный телефон конфискован и обращен в собственность государства.