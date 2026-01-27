Пензенец отказался от работы и стал жертвой вымогателя

Пензенец отказался от работы и стал жертвой вымогателя
В Бессоновском районе 37-летнего жителя Нижегородской области подозревают в вымогательстве. Сначала мужчина предложил своей жертве работу, а потом забрал деньги.

По версии следствия, злоумышленник встретил на улице 33-летнего жителя Пензы. Ранее они не были знакомы. Гость области предложил молодому мужчине работу, а когда тот отказался, достал из автомобиля металлический прут и, угрожая, потребовал отдать все деньги.

Испугавшись расправы, пензенец перевел 110 000 рублей на названный номер. Деньги ушли на счет знакомой злоумышленника.

Полицейские нашли обидчика молодого мужчины. По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

вымогательство насилие полиция
 
 
 
 
 

