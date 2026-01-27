Молодая пензячка обокрала игравшую с детьми бабушку

Криминал

Молодая пензячка обокрала игравшую с детьми бабушку
25-летняя пензячка обвиняется в краже денег с банковской карты бабушки своего сожителя.

В октябре прошлого года пожилая женщина пришла в гости к внуку. Когда бабушка играла с детьми, на ее телефон пришло уведомление о зачислении денег.

По версии следствия, невестка первая увидела сообщение и решила похитить деньги. Воспользовавшись моментом, молодая пензячка перевела с карты гостьи 32 400 рублей: часть она перечислила на карту своей дочери, часть - на баланс мобильного телефона.

«Похищенные денежные средства являлись социальными пособиями на детей, которые получала дочь пришедшей в гости женщины», - объяснили в областной прокуратуре.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Она признала вину, но ущерб не возместила. Все материалы уже направлены в суд.

