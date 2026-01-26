Виновника смертельного ДТП из Индерки осудили на 2,5 года

32-летнего жителя с. Индерка Сосновоборского района признали виновником смертельного ДТП и лишили свободы.

Авария случилась вечером 28 марта 2025 года. Сельчанин ехал на Citroen C4 по дороге Махалино - Сосновоборск в направлении от последнего в сторону Индерки.

На 22-м километре он решил обогнать двигавшийся впереди автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Toyota Corolla. 55-летний водитель Toyota не имел технической возможности предотвратить ДТП. От полученных травм он впоследствии скончался в больнице.

Житель Индерки признал вину.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения и на 2 года лишил права управлять транспортными средствами.

Также с мужчины взыскана компенсация морального вреда в общем размере 2 000 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.