Пензенец снял 1,5 млн рублей с карты умершего москвича

26-летний житель Пензы снял 1 млн 483 тысяч рублей с карты умершего москвича и теперь может лишиться свободы.

Мужчина поехал в Москву и в поисках работы отправился на Щелковский вокзал. Там к нему подошли трое незнакомцев и предложили за вознаграждение (20%) обналичивать деньги с банковских карт и передавать им.

Пензенец согласился. Он выполнил несколько таких заданий в столице, взял очередную карту и вернулся в Пензу. Дома, получив команду, мужчина через банкомат снял с нее почти 1,5 млн рублей, забрал себе 280 тысяч, арендовал машину и отвез наличные в Москву, где отдал незнакомцу.

Свой процент пензенец потратил на личные нужды: бензин, одежду, обувь, еду.

Через некоторое время к нему пришли полицейские. Оказалось, что карта, с которой он снял деньги, принадлежала 40-летнему мужчине, проживавшему в Московской области и умершему в ноябре 2025 года. В правоохранительные органы обратилась его сестра, обнаружившая, что со счета покойного брата списываются деньги через терминал в Пензе.

Подозреваемый признал вину. По его словам, «работодатели» звонили с разных номеров, которые потом оказались недоступны.

«В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы», - сообщили в областном УМВД России.