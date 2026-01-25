В Каменском районе неудачный поиск работы довел до криминала

Сотрудники Каменского ОМВД задержали 27-летнюю жительницу Тамбовской области. Как выяснилось, из 2 продуктовых магазинов гостья региона похитила мясную продукцию на сумму около 20 000 рублей.

Женщина пояснила, что приехала что в Каменский район, чтобы найти работу. Трудоустроиться не удалось, но возвращаться домой ни с чем она не захотела.

«Подозреваемая отправилась в продуктовый магазин, где, собрав пакет с мясной продукцией, прошла мимо кассы, не оплатив товары. По аналогичной схеме женщина совершила кражу еще в одном магазине», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По факту кражи возбуждены 2 уголовных дела. Тамбовчанке грозит до 2 лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно выявить желающих бесплатно разжиться продовольствием.

«Если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефон) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер», - призвали в полиции.